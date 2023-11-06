На Орловщине отремонтируют ещё один мост

6.11.2023 | 13:43 Новости, Строительство

В ближайшее время начнётся изготовление ПСД.

Правительство области планирует реконструировать мост через реку Зуша в Корсаковском районе. Объект находится на трассе «Корсаково – Войново – Жилино». Мощность моста составляет 77 погонных метров.

Максимальные затраты на реконструкцию планируются в объёме 660 миллионов рублей. 4 миллиона 440 тысяч потратят до конца текущего года – на изготовление проекта и сметы строительства.

Объект должны сдать в 2025-м году. Основное финансовое бремя по воплощению инициативы в жизнь ляжет на федеральный бюджет. В будущем году Орловщина собирается получить из федеральной казны 259 миллионов 601 тысячу, ещё через год – 389 миллионов 402 тысячи. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале области.

Ранее стало известно, что орловцы голосуют за варианты автобусных маршрутов, которые будут работать после открытия Красного моста.

ИА «Орелград»


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