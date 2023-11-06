На мировом турнире по универсальному бою отличились трое орловчанок

6.11.2023 | 18:39 Новости, Спорт

Соревнования проходили в Новосибирске.

Надежда Кудинова

С 1 по 4 ноября здесь прошёл Чемпионат и Первенство мира по универсальному бою. В нём принимали участие около 500 спортсменов из 36 стран и 41 региона России.

Как стало известно «Орёлграду», почётное первое место заняла уроженка нашей области Надежда Кудинова. Её тренирует Алексей Сопов.

Как рассказали в пресс-службе губернатора Орловской области, отличилась ещё одна наша землячка – Марина Яндиева. Она стала чемпионкой мира, преодолев полосу препятствий быстрее и точнее всех своих соперниц. Яндиева является мастером спорта по универсальному бою, а также по дзюдо.

Кроме того, как сообщило «Принт-ТВ», на чемпионате выступала и уроженка города Ливны Евгения Болдакова. Она также стала чемпионкой мира по универсальному бою. Ранее, в апреле этого года, Болдакова победила на чемпионате России.

Отметим, что универсальный бой является комплексным видом спорта. Он включает в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.

Марина Яндиева. Фото: vk.com/id645067197
Евгения Болдакова. Фото: t.me/print_tv

ИА «Орелград»


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