Жителям Лужков станет проще пользоваться автобусами

6.11.2023 | 19:03 Новости, Общество

Время работы основного маршрута продлили.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Речь идёт об автобусе №59, который соединяет Лужки с Зареченским микрорайоном.

Как рассказали в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «ВКонтакте», теперь первый рейс по данному направлению будет отправляться из Лужков в 6 часов утра. Последний – оттуда же в 22 часа 10 минут. Затем автобус уедет в депо.

Отметим, что речь идёт именно об автобусах «ЛиАЗ» большой вместимости, которые использует «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Изменения в расписание маршрута внесены именно по инициативе «ТТП».

Также на направлении №59 работает ещё один – частный, не муниципальный – перевозчик. В его распоряжении находятся только обычные «Газели».

ИА «Орелград»


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