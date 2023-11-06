Жителям Лужков станет проще пользоваться автобусами

Время работы основного маршрута продлили.

Речь идёт об автобусе №59, который соединяет Лужки с Зареченским микрорайоном.

Как рассказали в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «ВКонтакте», теперь первый рейс по данному направлению будет отправляться из Лужков в 6 часов утра. Последний – оттуда же в 22 часа 10 минут. Затем автобус уедет в депо.

Отметим, что речь идёт именно об автобусах «ЛиАЗ» большой вместимости, которые использует «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Изменения в расписание маршрута внесены именно по инициативе «ТТП».

Также на направлении №59 работает ещё один – частный, не муниципальный – перевозчик. В его распоряжении находятся только обычные «Газели».

ИА «Орелград»