В Орле по просьбе Минсельхоза оценивают закупки биофабрики

В Орле набирает обороты разбирательство по делу казенного предприятия.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области перенесла сроки рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с тем, что ведомству потребовались дополнительные сведения. Поясним, что еще в сентябре 2023 года УФАС завело дело на основании материалов, поступивших из Министерства сельского хозяйства РФ. Задача ведомства заключается в том, чтобы выявить наличие или отсутствие в действиях федерального казенного предприятия «Орловская биофабрика» нарушений ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

К обращению Минсельхоза был приложен акт плановой документарной проверки соблюдения ФКП «Орловская биофабрика» требований закона о закупках. В акте, в частности, отмечено, что внутренне положение биофабрики содержит условия, которые позволяют осуществить закупку у единственного поставщика во всех случаях и при любых потребностях без проведения конкурентных процедур, независимо от наличия конкурентного рынка.

Иными словами, создается возможность привлечения исполнителя без проведения торгов, что, в свою очередь, может привести к дискриминации и ограничению конкуренции. Единственным критерием является то, что стоимость закупки не должна превышать 2 миллиона рублей. В Минсельхозе полагают, что, осуществляя закупку у единственного поставщика, заказчик должен иметь разумные и объективные причины для этого. В ином случае выбор неконкурентного способа размещения заказа может быть квалифицирован как злоупотребление правом и намеренное уклонение от конкурентных процедур.

УФАС уже рассмотрело акт, изучило документацию биофабрики и проанализировало ее закупки в 2021 и 2022 годах. Было установлено, что в 2021 году предприятием из 70 заключенных договоров на общую сумму 66,902 миллиона рублей только четыре договора на общую сумму 11,86 миллиона рублей было заключено в результате процедур, проведенных конкурентным способом. То есть объем закупок, проведенных неконкурентным способом, составил 82,3 процента от совокупного годового объема. В 2022 году было заключено 59 договоров на общую сумму 71,3 миллиона рублей, из них только пять договоров на сумму 20,1 миллиона рублей по результатам конкурентных закупок. Таким образом, объем неконкурентных закупок составил 71,8 процента.

Например, договоры с единственным поставщиком заключались по таким предметам закупки как: ампулы стеклянного пищевого наполнения, молоко пастеризованное, тара стеклянная для лекарственных средств, гель гидроокиси алюминия, минеральные удобрения, ремонт кровли, поставка материалов для крыши, оказание юридических услуг и пр. В материалах УФАС отмечено, что перечисленные товарные рынки являются конкурентными, то есть имеется возможность привлечения исполнителя путем проведения конкурентной процедуры – торгов. Соответственно, факт допустимости закупки у единственного поставщика на конкурентном рынке без каких-либо ограничений может быть расценен как неправомерный. Впрочем, антимонопольщики запросили у биофабрики дополнительные сведения, а рассмотрение дела назначили на 16 ноября.

ИА «Орелград»