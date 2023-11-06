Сегодня утром под Орлом произошло тройное ДТП

6.11.2023 | 12:16 Важное, Новости, Происшествия

Госпитализирован один человек.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Авария случилась сегодня около 5 часов 50 минут в Орловском муниципальном округе в посёлке Знаменка на Советской улице. Подробности рассказал портал «Орловские новости».

По предварительным данным, роковую неосторожность допустил 28-летний водитель «Лады Ларгус». Мужчина врезался в грузовую машину «Вольво» с полуприцепом, стоявшую на обочине. После этого столкновения «Ладу» отбросило на внедорожник «Мицубиси», который ехал в попутном направлении.

В итоге орловец, управлявший отечественным автомобилем, получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области сообщили, что на месте ДТП работали силы и средства 6-й пожарно-спасательной части.

Фото: vk.com/dtp_orel

ИА «Орелград»


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