В Орле будут судить банду наркоторговцев

В неё входил несовершеннолетний.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Орловской области, преступная группа состояла из троих человек. Все они являются жителями города Орла.

В связи с их деятельностью было возбуждено два уголовных дела (одно о попытке сбыта наркотиков, другое – о сбыте). Как установило следствие, в январе текущего года участники данной группы, используя интернет, получили в своё распоряжение партию наркотического средства (в крупном размере). Действуя согласно установленным ролям, они расфасовали наркотик с расчётом на «конечных потребителей».

Затем несовершеннолетний участник группы попытался поместить одну из разовых доз в тайник (сделать «закладку»). В этот момент его задержала полиция.

«Обвиняемые полностью признали вину в совершённом преступлении и раскаялись в содеянном», – отметили в СУ СК РФ по Орловской области. Также следствие установило, что один из совершеннолетних обвиняемых всё же совершил «удачную» попытку сбыта наркотических средств.

В настоящее время уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями уже направлены в суд.

ИА «Орелград»