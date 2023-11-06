За год орловцы собрали для СВО 50 тонн гумпомощи

6.11.2023 | 11:01 Новости, Общество, СВО

Это то, что горожане сдали в палатки «Своих не бросаем».

Фото: t.me/orel_adm

Как напомнили в пресс-службе администрации Орла, накануне исполнился ровно год с того дня, как такие палатки появились на ярмарках выходного дня (на Комсомольской и Приборостроительной). С того времени они стали важными «точками притяжения» для многих жителей города, желающих оказать помощь и поддержку российским военнослужащим.

За год таким образом удалось собрать около 50 тонн гуманитарных грузов. 40 тонн доставили в зону специальной военной операции силами властей Орла по поручению губернатора.

«Сюда люди приносят всё необходимое для наших бойцов: одежду, обувь, продукты питания, сигареты, батарейки, средства гигиены, медикаменты, пожелания бойцам, детские письма» – рассказала Екатерина Терехова, волонтёр одного из пунктов «Своих не бросаем», консультант управления социальной поддержки населения администрации Орла.

Палатки работают на ярмарках выходного дня с 7 до 14 часов – по субботам на улице Комсомольской, по воскресеньям – на улице Приборостроительной.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования