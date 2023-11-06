За год орловцы собрали для СВО 50 тонн гумпомощи

Это то, что горожане сдали в палатки «Своих не бросаем».

Как напомнили в пресс-службе администрации Орла, накануне исполнился ровно год с того дня, как такие палатки появились на ярмарках выходного дня (на Комсомольской и Приборостроительной). С того времени они стали важными «точками притяжения» для многих жителей города, желающих оказать помощь и поддержку российским военнослужащим.

За год таким образом удалось собрать около 50 тонн гуманитарных грузов. 40 тонн доставили в зону специальной военной операции силами властей Орла по поручению губернатора.

«Сюда люди приносят всё необходимое для наших бойцов: одежду, обувь, продукты питания, сигареты, батарейки, средства гигиены, медикаменты, пожелания бойцам, детские письма» – рассказала Екатерина Терехова, волонтёр одного из пунктов «Своих не бросаем», консультант управления социальной поддержки населения администрации Орла.

Палатки работают на ярмарках выходного дня с 7 до 14 часов – по субботам на улице Комсомольской, по воскресеньям – на улице Приборостроительной.

ИА «Орелград»