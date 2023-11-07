Орловщина оказалась в лидерах по росту потребительских цен

Об этом сообщили в Росстате.

Федеральная служба статистики подвела итоги изменения потребительских цен в сентябре текущего года. Они оказались не слишком позитивными.

В целом по стране показатель вырос на 0,9% (по сравнению с предыдущим месяцем) или на 4,6% (по сравнению с концом предыдущего года). Если брать рост за месяц, то именно в течении сентября наиболее повысились в цене непродовольственные товары (на 1,1%). Если же изучать отрезок с конца 2022-го, то на «длинной дистанции» наибольшее подорожание демонстрируют вообще не товары, а услуги (на 6,4%).

На этом фоне Орловщина не выглядит островком стабильности и спокойствия. Более того, именно по росту инфляции за месяц наш регион оказался одним из лидеров по ЦФО. Показатель повысился на 1,3%. Хуже дела – только в Смоленской области (+1,5%).

Если сравнивать с декабрём минувшего года, то рост орловских цен за январь-сентябрь тянет уже на 3,9%. Однако этот показатель, на фоне других регионов ЦФО и страны, не является неординарным.

Отметим, что на Орловщине, как и в целом по стране, стремительнее всего дорожают именно услуги, а не товары, причём не только в течении года, но и в течении месяца. За сентябрь их стоимость, в общем и целом, повысилась на 1,6%, с начала текущего года – на 5,3%.

Ранее стало известно, что Росстат указал нашу область как одну из лидирующих по росту зарплаты.

ИА «Орелград»