Двое орловцев госпитализированы после ДТП

7.11.2023 | 11:00 Новости, Происшествия

Иномарка налетела на дерево.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла в ночь на 6 ноября в 1 час 40 минут в Ливенском районе. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло в селе Беломестном. 23-хлетний водитель ехал на «БМВ 523» по местной Курской улице (в сторону улицы Воронежской). В районе дома №89 он не справился с управлением. Машина врезалась в дерево.

«В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, госпитализированы», – пояснили в дорожной инспекции. Пассажир также является молодым человеком – ему только 20 лет.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 43 ДТП. 6 из них не обошлись без пострадавших. Травмы различной степени тяжести получили семеро человек.

ИА «Орелград»


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