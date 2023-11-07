Двое орловцев госпитализированы после ДТП

Иномарка налетела на дерево.

Авария произошла в ночь на 6 ноября в 1 час 40 минут в Ливенском районе. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло в селе Беломестном. 23-хлетний водитель ехал на «БМВ 523» по местной Курской улице (в сторону улицы Воронежской). В районе дома №89 он не справился с управлением. Машина врезалась в дерево.

«В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, госпитализированы», – пояснили в дорожной инспекции. Пассажир также является молодым человеком – ему только 20 лет.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 43 ДТП. 6 из них не обошлись без пострадавших. Травмы различной степени тяжести получили семеро человек.

ИА «Орелград»