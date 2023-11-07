В Орле рядом с вокзалом открылась патриотическая выставка

Она посвящена Дню народного единства.

Выставка состоит из десяти стендов, установленных перед входом в Центр «Патриот 57». Общественная организация базируется в здании Дома культуры железнодорожников (на Привокзальной площади, 8).

Выставка называется «Подвиг народа будет жить в веках!». Она приурочена к прошедшему Дню народного единства. Экспозиция посвящена защитникам Отечества – представителям разных национальностей, которые отличились в годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашистскими оккупантами.

На стендах представлены описания жизненного пути и боевого подвига бойцов. Некоторые из них участвовали именно в освобождении Орловщины от фашистов. Выставка наглядно показывает, что свой вклад в Победу внесли представители разных народов, составлявших СССР, а сейчас составляющих Россию.

«Вглядитесь в эти лица, запомните их имена…», – призывают создатели экспозиции – участники общественной организации «Патриот 57».

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ИА «Орелград»