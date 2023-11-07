Ещё в одном районе Орловщины создадут условия для чёрных аистов

Гнездовья для редких птиц оборудуют под Нарышкино.

Данный вид аиста внесён в «Красную книгу». Ранее гнездовья для этих птиц оборудовали в «Орловском полесье» (на территории Хотынецкого района). Также они обустроены Дмитровском и Шаблыкинском районах.

Теперь объявлена госзакупка на создание такой площадки в Урицком районе. Она рассчитана на двух взрослых птиц. Начальная цена контракта составляет 44 тысячи 100 рублей.

Заявки принимаются до завтрашнего дня. Установить саму площадку планируется до 15 декабря текущего года. «Дом на две семьи» будет представлять собой платформу с закреплёнными ветками и другим гнездовым материалом.

Если аисты «облюбуют» данные гнёзда, то будут возвращаться сюда ежегодно, что благоприятно скажется на росте популяции птиц в нашем регионе.

ИА «Орелград»