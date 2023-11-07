На Орловщине использовали технику без системы ГЛОНАСС

КСП оценила развитие транспортной системы Орловской области.

Информацию по результатам контрольного мероприятия «Закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» обнародовала Контрольно-счетная палата Орловской области. Речь идет о денежных средствах, потраченных в рамках подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области».

Проверка коснулась казенного учреждения «Орелгосзаказчик» и государственного унитарного предприятия «Дорожная служба». Было установлено, что по результатам проведения электронных аукционов «Орелгосзаказчик» заключил 11 контрактов на поставку 44 единиц дорожно-строительной техники и оборудования на общую сумму 168,518 миллиона рублей. В нарушение норм ФЗ №44, для расчета начальной максимальной цены контракта (НМЦК) на закупку косилок навесных роторных на общую сумму 2,258 миллиона рублей «Орелгосзаказчиком» была использована ценовая информация на косилки навесные роторные с другим типом навесного оборудования. То есть НМЦК основывалась на информации о товарах, не являющихся идентичными или однородными к предмету закупки.

Также КСП установила, что две компании поставили, а заказчик принял и оплатил катки дорожные самоходные сумму 5,38 миллиона рублей и экскаватор одноковшовый колесный стоимостью 10,69 миллиона рублей. Однако эти машины не соответствовали условиям, определенным контрактом. Выявила КСП и нарушения условий контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, предписывающего ГУП «Дорожная служба» на 100 процентов оборудовать системой спутниковой навигации ГЛОНАСС дорожную технику.

Однако выяснилось, что катки дорожные самоходные DM-02-VD системой ГЛОНАСС не были оборудованы. Кроме того, автомобиль «ГАЗель NEXT» эксплуатировался участком Кромского дорожного отдела ГУП «Дорожная служба» с неисправной системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. По результатам контрольного мероприятия в адрес «Орелгосзаказчика» и «Дорожной службы» направлены представления.

ИА «Орелград»