15-летний мотоциклист попал в ДТП в Орле

7.11.2023 | 18:10 Новости, Происшествия

Авария произошла на Наугорском шоссе.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, это случилось 4 ноября в 19 часов 45 минут. Авария случилась у дома №42.

26-летний мужчина ехал по шоссе на «Ладе Гранта» (со стороны улицы Цветаева в сторону улицы Матросова). В указанном месте он допустил столкновение с мотоциклом «Питбайк» BSE. Двухколёсный мототранспорт двигался во встречном направлении. Им управлял 15-летний парень.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения», – указали в ГИБДД.

Ранее стало известно, что в центре Орла двое женщин-водителей не поделили дорогу.

ИА «Орелград»


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