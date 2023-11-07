В Орле все еще «пустуют» 22 елочных базара

Конкурс на право торговать на них пройдет уже в декабре.

Администрация города Орла объявила о проведении второго аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Речь идет о размещении так называемых елочных базаров. Уже рассказывал «Орелград», первый конкурс состоялся в октябре. На него был выставлен 31 лот – по количеству торговых мест, на которых будет разрешено торговать лапником и хвойными деревьями.

Однако по итогам аукциона ушли только девять лотов. Кстати, их начальная цена составляла чуть более 14 тысяч рублей. Соответственно, на второй аукцион власти города выставили оставшиеся 22 лота. Каждый из них представляет собой торговое место площадью 16 квадратных метров. Начальная цена составляет 14 097 рублей, шаг аукциона – 2000 рублей. Каждая торговая площадка расположена по конкретному адресу, определенному мэрией. Работать елочные базары могут с 15 по 31 декабря 2023 года.

Организатором торгов является управление экономического развития администрации города Орла. Они пройдут 8 декабря 2023 года в 17.00 в малом зале мэрии. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы не позднее даты, установленной в извещении. Желающие принять участие в аукционе могут действовать через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством.

«Аукцион проводится в присутствии участников, – говорится в конкурсной документации. – Неявка участников на аукцион является основанием для отмены либо его переноса по решению комиссии по проведению аукциона. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую (начальную) цену места размещения нестационарного объекта».

ИА «Орелград»