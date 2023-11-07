На Орловщине прошли антитеррористические учения

7.11.2023 | 18:03 Закон и порядок, Новости

Их провёл региональный оперативный штаб.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, в соответствии с замыслом учений условные террористы заминировали два объекта здравоохранения (в областном центре) и выдвинули ряд требований. При этом их деятельность координировали кураторы, которые находились за рубежом.

Оперативный штаб в Орловской области принял решение о проведении контртеррористической операции. Преступники были задержаны, а самодельные взрывные устройства, заложенные на объектах – обезврежены.

Участники учений отработали порядок взаимодействия между ведомствами, а также этапы приведения в готовность группировки сил и средств регионального оперативного штаба. В мероприятии участвовали представители Управлений ФСБ и МВД, Следственного комитета, МЧС, ФСИН, Росгвардии, Федеральной Службы Судебных приставов, ФСО, Линейного отдела МВД России на станции Орёл и Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»


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