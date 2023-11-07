Государство заплатит орловцу за дерево, упавшее на машину

Такое решение принял областной суд.

Облсуд рассмотрел резонансное дело. Житель нашей области требовал от администрации Орловского муниципального округа возместить ему материальный ущерб. На автомобиль орловца упало аварийное дерево.

Инцидент произошёл ещё в 2021-м году. В этот момент машина стояла около Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур, а сам водитель находился вне салона.

Интересно, что суд первой инстанции вынес решение не в пользу водителя. Там посчитали, что гражданин был предупреждён о высокой скорости ветра (до 16 метров в секунду) путём официальных оповещений МЧС, и поэтому должен сам нести ответственность за ЧП.

Однако орловец обжаловал приговор в облсуде. Там пришли к противоположным выводам. «Установлено, что упавшее на автомобиль дерево имело признаки патологического состояния, находилось в «сильно ослабленном состоянии» и подлежало вырубке», – отметили в пресс-службе Орловского областного суда. Именно это, хотя и в совокупности с погодными условиями, и привело к инциденту.

В итоге суд взыскал с ответчика, который вовремя не принял меры по вырубке злополучного дерева, сумму материального ущерба в её полном объёме.

Ранее в Орле приостановили снос исторического дуба на бульваре Победы.

ИА «Орелград»