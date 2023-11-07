Государство заплатит орловцу за дерево, упавшее на машину

7.11.2023 | 17:17 Закон и порядок, Новости

Такое решение принял областной суд.

Фото: ИА «Орелград»

Облсуд рассмотрел резонансное дело. Житель нашей области требовал от администрации Орловского муниципального округа возместить ему материальный ущерб. На автомобиль орловца упало аварийное дерево.

Инцидент произошёл ещё в 2021-м году. В этот момент машина стояла около Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур, а сам водитель находился вне салона.

Интересно, что суд первой инстанции вынес решение не в пользу водителя. Там посчитали, что гражданин был предупреждён о высокой скорости ветра (до 16 метров в секунду) путём официальных оповещений МЧС, и поэтому должен сам нести ответственность за ЧП.

Однако орловец обжаловал приговор в облсуде. Там пришли к противоположным выводам. «Установлено, что упавшее на автомобиль дерево имело признаки патологического состояния, находилось в «сильно ослабленном состоянии» и подлежало вырубке», – отметили в пресс-службе Орловского областного суда. Именно это, хотя и в совокупности с погодными условиями, и привело к инциденту.

В итоге суд взыскал с ответчика, который вовремя не принял меры по вырубке злополучного дерева, сумму материального ущерба в её полном объёме.

Ранее в Орле приостановили снос исторического дуба на бульваре Победы.

ИА «Орелград»


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