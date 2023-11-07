Объявлен новый конкурс на создание подстанции для ОЭЗ «Орёл»

7.11.2023 | 15:00 Новости, Экономика

Информация опубликована на портале Госзакупок.

Фото: ИА «Орелград»

Как и раньше, заказчиком выступает Корпорация развития Орловской области. Максимальная цена прежняя – 999 миллионов 999 тысяч рублей. Другие основные условия закупки тоже не изменились.

Претендентам предлагается спроектировать и построить подстанцию мощностью 110 киловатт и два трансформатора на 40 мегавольт-ампер. Завершить все работы надо к концу следующего года. Их предстоит провести в три этапа: проектирование, строительство, установка и запуск оборудования.

Заявки принимаются до 20 ноября. Итоги конкурса должны подвести ещё через три дня.

Отметим, что предыдущий такой конкурс окончился неудачей. На него поступила только одна заявка, которую признали несоответствующей условиям.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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