В Орле приостановлен снос дуба на бульваре Победы

Сегодня его обследовали по требованию прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, специальная проверка проводится по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина. Её организовала Орловская межрайонная природоохранная прокуратура.

Пока что работы по сносу дерева приостановлены. Сегодня дуб обследовали специалисты сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Главной целью было выяснить реальную степень повреждения дуба – и, следовательно, его дальнейшую судьбу: сохранение или уничтожение.

В обследовании принял участие Сергей Пальчиков – председатель данной сертификационной комиссии, член Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации. Также в мероприятии участвовали работники Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Пока что специалисты не пришли к конкретным выводам. Когда они станут известны и задокументированы, на их основании будут приняты и меры прокурорского реагирования.

Как уточнили в надзорном ведомстве, дуб, посаженный в 1861-м году в честь отмены крепостного права, с 2015-го года являлся памятником жилой природы и входил в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. В результате разгула стихии 2 октября текущего года откололась часть его ствола вместе с крупной ветвью.

После этого Комиссия по зелёным насаждениям при Территориальном управлении по Советскому району пришла к выводу о его аварийном состоянии. В связи с этим Администрация Орла запланировала работы по сносу дерева, а начальник районного Территориального управления выдал соответствующее разрешение.

ИА «Орелград»