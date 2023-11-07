В Орле установили силуэты героев Тургенева

Все желающие могут с ними сфотографироваться.

Информацию сообщили в пресс-службе администрации Орла. Арт-объекты в виде силуэтов персонажей произведений писателя появились в сквере «Тургеневский бережок». Он находится в центре Орла неподалёку от входа в городской парк.

Новыми «жителями» города стали герои романов Тургенева «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети», а также рассказов «Бурмистр», «Ермолай и мельничиха», «Свидание». Трёхметровые конструкции выполнили из полимера.

Арт-объекты «могут не только послужить оригинальными рамками для ваших фотокарточек, но и помочь создать уникальную открытку — настоящую визитную карточку Литературной столицы, которую можно подарить иногородним друзьям и родственникам», – отметили в мэрии.

Изготовление и установка объектов обошлись бюджету в 1 миллион 789 тысяч 820 рублей. Инициативу воплотили в жизнь в рамках муниципальной программы «Территориально-пространственное развитие центра города Орла» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Работы выполнял индивидуальный предприниматель Андрей Александрович Соколов. Гарантия на них – один год.

ИА «Орелград»