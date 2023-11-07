Орловщина за три месяца должна освоить 55% средств на аварийное переселение

Пока жилищные проблемы граждан решены лишь на 665 млн рублей.

О досрочном переселении из аварийного жилищного фонда поговорили на заседании правительства Орловской области 7 ноября. Руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин напомнил, что в августе региону выдели дополнительно миллиард на расселение ускоренными темпами домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года. Программу, рассчитанную до сентября 2025 года, должны завершить в 2023. Доступные лимиты федеральных средств – 1,445 млрд рублей, поступило около 93%, освоено 0,665 млрд рублей. Предстоит еще значительная работа, отметил Сергей Латынин: расселить 19,5 тыс. кв. м аварийного жилья, обеспечив комфортным жильем более 600 семей.

О сложностях в деталях рассказал глава Мценска Николай Кочетаев. Некоторые не довольны размером предлагаемого денежного возмещения. Граждане заказывают независимую оценку и требуют большего. Далее разбирательство переходит в судебную плоскость. Некоторые собственники проявляют нерасторопность и нерешительность, например, не предоставляют исполнительные листы по вступившим в силу решениям судов или не принимают решение о выплате им денежного возмещения за аварийное жиль. Есть и отдельные тяжелые моменты. Например, собственница умерла, а сын, получавший пенсию за маму и ставший фигурантом уголовного дела, скрывается от полиции, не хочет заниматься делами наследства. Другая собственница в банкротстве и опасается лишиться денег.

Учитывая объемы аварийного жилья в Орле, в областной столице историй и проблем еще больше. (Работа ведется по 300 квартирам, сообщил Сергей Латынин). Мэр Орла Юрий Парахин не стал освещать сложности, заверив, что средства будут освоены в полном объеме. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил градоначальника за оптимизм.

Глава региона порекомендовал наладить работу с судебными приставами, ускорить заключение соглашений о выплатах, профильному департаменту – оказывать методическую помощь в спорных ситуациях.

Досрочное переселение позволит бесшовно перейти на новую программу расселения домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. В Орловской области это 85 МКД площадью 49,09 тыс. кв. м.

ИА “Орелград”