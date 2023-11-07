Орлу пообещали 200 млн рублей

О выделении средств поговорили на заседании правительства региона 7 ноября.

Руководитель департамента финансов Елена Сапожникова доложила об исполнении бюджета Орловской области за девять месяцев 2023 года. По словам чиновницы, регион получил 23,2 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. В целом область справляется со своими обязательствами, заверила Сапожникова.

Губернатор области Андрей Клычков получил отработать все направления, которые требуют особого внимания.

«У нас особое внимание всегда уделено городу Орлу, с учетом достаточно высокой кредиторской задолженности, – подчеркнул глава региона. – С учетом прироста по основным налоговым и неналоговым доходам прошу отработать и в течение недели выделение Орлу 200 млн рублей. Форму доведения прошу детально проработать: дотация или иной целевой трансферт».

Напомним, кредиторская задолженность Орла балансирует на уровне полутора миллиардов. По некоторым прогнозам, к концу года она приблизится к 3 млрд рублей. Городу не хватает живых поступлений денежных средств на все обязательства: ежемесячно нужно порядка 270 млн рублей, а приходит около половины. На одном из комитетов горсовета Орла заместитель мэра Алексей Степанов рассказал, что с областью достигнута договоренность: чиновники собирают данные по самым острым точкам – регион дает средства, чтобы не блокировались счета муниципальных предприятий и учреждений, не срывалась реализация нацпроектов. При этом глобальных решений, которые могли бы вывести столицу области из предбанкротного состояния, нет.

ИА “Орелград”