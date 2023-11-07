СК возбудил дело о нападении иностранца на юношу в Орле

Также следствие попросило взять подозреваемого под стражу.

Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области. Уголовное дело возбуждено по статье «вымогательство» (пункт «в» часть 2 статьи 163 УК РФ). Преступления, которые попадают под эту часть и пункт статьи, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей, с возможным последующим ограничением свободы на срок до двух лет.

В данный момент подозреваемый задержан следствием. СК направил в суд ходатайство о взятии его под стражу до суда. В рамках возбуждённого дела проводятся необходимые действия.

Напомним, что конфликт между 20-летним гражданином Таджикистана и 16-летним жителем нашей области произошёл прямо в День народного единства у одного из торговых центров. Иностранец избил парня и потребовал перевести на его счёт 2600 рублей. Затем в ситуацию вмешались сотрудники полиции.

Накануне на этот случай обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

ИА «Орелград»