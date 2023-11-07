Две орловчанки не поделили дорогу

7.11.2023 | 11:22 Новости, Происшествия

Одна из них оказалась в больнице.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла практически в центре Орла (на перекрёстке бульвара Победы и улицы Октябрьской) 5 ноября в 15 часов 10 минут. Подробности сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

34-хлетняя орловчанка ехала на «Рено Сандеро» со стороны улицы Сурена Шаумяна. На указанном перекрёстке она допустила столкновение с автомобилем «Санг Йонг». Китайским внедорожником управляла 47-летняя женщина. «Санг Йонг» двигался по главной дороге (со стороны Пионерской в сторону Тургенева).

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «Рено». Они получили телесные повреждения. Водителя пришлось госпитализировать. Пассажирка (тоже 34-хлетняя) была обследована врачами и отпущена домой.

Ранее стало известно, что под Орлом БМВ врезался в дерево.

ИА «Орелград»


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