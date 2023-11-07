В Орле открылась выставка в честь Туполева

«Бунинка» отметила 135-летие великого советского авиаконструктора.

Выставка под названием «Жизнь, устремленная в будущее» открылась и будет работать по 30 ноября 2023 года в колонном зале Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. Как пояснили организаторы, она приурочена к 135-летию со дня рождения Андрея Туполева – великого советского авиаконструктора и организатора самолетостроительного производства XX века, основоположника отечественного цельнометаллического самолетостроения.

«Выставка адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной авиации, – говорят в областной библиотеке имени Бунина. – Все желающие могут прочитать о самолетах, созданных под руководством Андрея Николаевича Туполева, в изданиях «Оружие и военная техника, изменившие ход Великой Отечественной войны», «Энциклопедия современной военной авиации», «Самолеты» и «Современная военная авиация».

Кроме того, в экспозиции выставки представлены книги о полной творческих дерзаний судьбе великого авиаконструктора, его гениальных проектах и легендарном конструкторском бюро. В частности, вниманию желающих представлены такие уникальные издания как «Неизвестный Туполев» автора В.С. Егера, «Андрей Николаевич Туполев. Грани дерзновенного творчества» и так далее.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»