В Нарышкинскую ЦРБ доставили новый аппарат УЗИ

Закупка обошлась в 3,1 миллиона рублей.

Новый аппарат ультразвуковой диагностики приобрели по нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом рассказали в профильном департаменте Орловской области.

Аппарат оснащён современными технологиями, широким диапазоном настроек и разнообразными режимами сканирования. С его помощью врачи районной больницы смогут проводить исследования брюшной полости, скелета и мышц, а также поверхностных органов и систем. Применять метод ультразвукового исследования можно в самых разных медицинских сферах – кардиологии, онкологии, акушерстве и многих других.

В частности, новый современный аппарат УЗИ качественно отображает анатомию сосудов, оценивает их кровоток и проходимость, даёт всестороннюю оценку состоянию и работе самого сердца. Полученные ультразвуковые изображения аппарат сохраняет в цифровом архиве, чтобы при необходимости врач мог вернуться к ним в любой момент.

Также новый аппарат является портативным. Это позволяет перемещать его из поликлиники в стационар, а также использовать на выездных мероприятиях, в том числе, в отдалённых населённых пунктах.

Кроме того, удалось обновить и кабинет, где работают местные специалисты ультразвуковой диагностики. Его отремонтировали за счёт областного бюджета. Это позволит пациентам и врачам «встречаться» в более комфортных условиях.

ИА «Орелград»