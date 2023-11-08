Более половины жилья в Орловской области построило население

Итоги работы строительной отрасли изучили статистики.

В Орловской области в январе-сентябре 2023 года населением за счет собственных и привлеченных средств было построено 922 новых жилых дома общей площадью 136,5 тысячи квадратных метров. Данный объем составляет 52,8 процента от всей площади жилья, введенной в регионе за отчетный период времени. Такие данные приводит Орелстат, отмечая, что из указанного количества 162 жилых дома площадью 16,1 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

Для сравнения, организациями-застройщиками за тот же период времени были сданы в эксплуатацию 2332 квартиры в 22 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 122,3 тысячи квадратных метров. Таким образом, в целом в рамках жилищного строительства организациями и индивидуальными застройщиками с начала текущего года построено 3254 квартиры. Введено в эксплуатацию 258,8 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, в том числе в городах и поселках городского типа – 141,3 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 117,5 тысячи квадратных метров.

Что касается общих показателей деятельности отрасли, то объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-сентябре 2023 года в Орловской области составил 23,7 миллиарда рублей. В сопоставимой оценке данный показатель оказался на 24 процента меньше уровня аналогичного периода 2022 года. Непосредственно в сентябре 2023 года объем строительных работ в регионе составил 4,2 миллиарда рублей, или 93,7 процента по отношению к показателю годичной давности.

«С начала текущего года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 6,949 миллиарда рублей, что меньше объема прошлого года на 28,9 процента (в сопоставимых ценах), – добавили в Орелстате. – В январе-сентябре 2023 года введено в действие 980 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 343,3 тысячи квадратных метров».

ИА «Орелград»