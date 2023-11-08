Работы орловских студентов представили на выставках

Сразу две выставочные площадки заработали в Орле.

Выставка студенческих работ по живописи «Орел – город трудовой, город боевой!» открылась в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Как пояснили в библиотеке, она проработает по 30 ноября 2023 года. Выставка составлена из работ студентов Орловского художественного училища им. Г.Г. Мясоедова. Она посвящена 80-ой годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Экспозиция открыта для всех желающих, оценить работы могут посетители в возрасте от шести лет и старше.

«Спокойные тона, используемые авторами при написании картин, как бы успокаивают глаз в эту дождливую пору, дают надежду на светлые будни, – говорят в библиотеке имени Бунина. – Яркие краски празднования дня города привлекают внимание своим позитивным сочетанием праздника и красотой города. Картины с изображением храмов заслуживают особого внимания. Всматриваясь в глубину этих работ, наступает умиротворение и душевное равновесие. Всех любителей живописи и родного города Орла ждем на выставке».

Свои работы широкой публике также представили студенты кафедры дизайна ОГУ имени И.С. Тургенева. Выставка открылась на художественно-графическом факультете опорного вуза. Как пояснили в ОГУ, а ней представлены семестровые, курсовые и дипломные работы студентов кафедры разных годов обучения, причем экспозиция собрала различные техники, стили и направления, в том числе дизайн среды и графический дизайн.

Благодаря такому разноплановому подходу к обучению, студенты кафедры вырастают многопрофильными специалистами, которые могут работать в совершенно разных сферах дизайна и максимально чутко прислушиваться к пожеланиям заказчиков, – пояснили в ОГУ имени Тургенева.

«На выставке можно увидеть работы первокурсников, которые только начинают свой путь в дизайне, а также их старших товарищей, уже почти профессионалов, – добавили в вузе. – Среди представленных экспонатов: социальные плакаты, разработки сувенирной продукции и фирменного стиля, работы, посвященные юбилею выдающегося полярного исследователя и геолога Владимира Русанова, декоративно-прикладное искусство, упаковка и даже дизайн-макет орловского аэропорта, выполненный из органического стекла».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»