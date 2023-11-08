Для орловских осужденных провели конкурс православной иконописи

Работа победителя будет отправлена на финальный этап в Москву.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в регионе подвели итоги традиционного всероссийского конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон». В этом году тема конкурса явлена так: «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Участие в региональном этапе приняли осужденные режимных учреждений, всего было представлено шесть работ.

«По итогам конкурса первое место заняла работа осужденной из исправительной колонии №6, второе место заняла работа осужденного из СИЗО-1 города Орла, третье место – работа осужденного из исправительной колонии №5, – перечислили в региональном Управлении ФСИН. – Работа, занявшая первое место, будет представлена на финальном этапе конкурса в Москве».

В ведомстве напомнили, что конкурс православной иконописи «Канон» организован ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению. Он проводится, начиная с 2013 года, по трем номинациям: «Храмовая икона», «Аналойная икона» и «Домашняя икона». Считается, что конкурс помогает сформировать у осужденных уважение к духовным ценностям и историческому наследию православной культуры, а также способствует их приобщению к творческой деятельности, содействующей всестороннему развитию личности.

Как правило, итоги региональных этапов подводят до конца октября. А в ноябре работы победителей традиционно направляются на Всероссийский смотр религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением».

ИА «Орелград»