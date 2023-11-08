Прокуратура подтвердила недоработки во дворе на Бурова в Орле

Ранее жители дома записали видеообращение.

Речь идёт о доме по Бурова, 32. Некоторые из местных жителей сочли, что ремонт здешнего двора, выполнявшийся в минувшем году, сделан некачественно. В частности, их недовольство вызвал тот факт, что во дворе постоянно скапливается дождевая вода.

Орловцы записали видеообращение к прокурору области. Надзорное ведомство провело проверку.

Как рассказали в прокуратуре, информация подтвердилась. Оказалось, что ранее орган надзора уже вмешивался в ситуацию и направлял представление «Объединённому муниципальному заказчику». ИП, выполнявший благоустройство, сделал «работу над ошибками» (в рамках гарантийных обязательств), но снова не на должном уровне.

«Работы по устранению недостатков (латочный ремонт) выполнены с нарушением нормативных требований, в результате во дворе дома продолжает скапливаться вода», – указали в ведомстве. Также в прокуратуре отметили, что «Заказчик» не принял дальнейшие меры к устранению данных недостатков.

В итоге надзорное ведомство направило в суд иск. Прокуратура требует признать бездействие «Заказчика» незаконным и обязать ИП сделать ещё одну «работу над ошибками». Дополнительно в связи с поведением подрядчика орган надзора начал собственное административное расследование.

Также материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для дальнейшей правовой оценки действий ответственных лиц. В связи с этим проводится ещё и процессуальная проверка.

Кроме того, выяснилось, что с другой стороны дома №32 ведутся работы по ремонту дорожной сети. По этой причине прокуратура внесла главе «Заказчика» предостережение о недопущении соответствующих нарушений, в частности, связанных с водоотведением.

Ранее стало известно, что в текущем году в Орловской области осталось благоустроить один двор.

ИА «Орелград»