Главу аппарата облсовета отметили благодарностью Матвиенко

Награду получил Сергей Потёмкин.

Руководителя аппарата Орловского областного Совета народных депутатов отметили благодарностью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Орловец награждён с формулировкой «За большой вклад в развитие законодательства Орловской области и многолетнюю добросовестную работу».

Церемония награждения состоялась в Орле. Благодарность Сергею Потёмкину вручил спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

«Эта награда — признание вашего труда в деле регионального законотворчества. Ведь за каждым принимаемым законом стоит большая кропотливая работа не только депутатского корпуса, но и всего аппарата областного Совета, которым Вы руководите», — высказался спикер.

ИА «Орелград»