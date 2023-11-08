Главу аппарата облсовета отметили благодарностью Матвиенко

8.11.2023 | 12:45 Новости, Общество

Награду получил Сергей Потёмкин.

Фото: пресс-служба областного совета

Руководителя аппарата Орловского областного Совета народных депутатов отметили благодарностью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Орловец награждён с формулировкой «За большой вклад в развитие законодательства Орловской области и многолетнюю добросовестную работу».

Церемония награждения состоялась в Орле. Благодарность Сергею Потёмкину вручил спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

«Эта награда — признание вашего труда в деле регионального законотворчества. Ведь за каждым принимаемым законом стоит большая кропотливая работа не только депутатского корпуса, но и всего аппарата областного Совета, которым Вы руководите», — высказался спикер.

ИА «Орелград»


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