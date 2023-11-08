Главу аппарата облсовета отметили благодарностью Матвиенко

Награду получил Сергей Потёмкин.
Руководителя аппарата Орловского областного Совета народных депутатов отметили благодарностью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Орловец награждён с формулировкой «За большой вклад в развитие законодательства Орловской области и многолетнюю добросовестную работу».
Церемония награждения состоялась в Орле. Благодарность Сергею Потёмкину вручил спикер регионального парламента Леонид Музалевский.
«Эта награда — признание вашего труда в деле регионального законотворчества. Ведь за каждым принимаемым законом стоит большая кропотливая работа не только депутатского корпуса, но и всего аппарата областного Совета, которым Вы руководите», — высказался спикер.
ИА «Орелград»