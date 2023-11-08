В Орле на улице Ленина сажают тюльпаны

8.11.2023 | 12:09 Новости, Общество

Они взойдут весной.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Работы проводят сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Спецавтобаза». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Цветы планируется посадить не только на улице, но и на площади Ленина, а также в скверах Танкистов и Героев гражданской войны (перед памятником «Каховка»). Всего в ближайшие дни в Орле высадят около 40 тысяч тюльпанов. Будут представлены цветы примерно одиннадцати разных сортов разнообразных расцветок – красные, белые, жёлтые и другие.

«При подзимней посадке луковицы проходят период охлаждения, во время которого у них образуются вещества, необходимые для быстрого развития цветка», – пояснили представители «Спецавтобазы».

ИА «Орелград»


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