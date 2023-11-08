На Орловщине почти в два раза выросло число пожаров

8.11.2023 | 11:10 Новости, Происшествия

Об этом сообщили в МЧС.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ведомства по Орловской области, в этом году в регионе зафиксировано около 3100 пожаров, за аналогичный период минувшего года – около 1800 возгораний. Таким образом, статистика подскочила почти в два раза.

В МЧС отмечают, что большинство «огненных» вызовов связано с возгораниями растительности и мусора. В свою очередь, такие пожары возникают из-за человеческого фактора – либо из-за неосторожного обращения с огнём, либо вследствие намеренного и неаккуратного сжигания.

Несколько подобных случаев произошли и за последние дежурные сутки. Накануне около 13 часов в Орле сотрудники 1-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Генерала Родина. Здесь в металлическом мусорном контейнере загорелись отходы. Возгорание ликвидировали за несколько минут.

Сегодня утром, в 5 часов 5 минут, пожарных вызывали в 1-й микрорайон Мценска. В многоквартирном доме под лестничным маршем загорелся мусор. С последствиями ЧП справлялись сотрудники 10-й пожарно-спасательной части.

ИА «Орелград»


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