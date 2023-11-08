Житель Курска попался на взятке под Орлом

Инцидент произошёл в сентябре.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки в размере менее десяти тысяч рублей. Дело рассмотрит мировой суд в Кромском районе.

По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения, совершив административное нарушение. Однако не захотел нести ответственность за свой поступок. Когда его машину остановил сотрудник ГИБДД, водитель попытался предложить ему незаконное вознаграждение.

Однако орловец отказался от взятки. В итоге теперь жителю соседнего областного центра придётся отвечать и за нарушение правил дорожного движения, и за попытку коррупционного преступления.

ИА «Орелград»