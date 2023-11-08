РСХБ-Страхование жизни подменил активы бывшего владельца Гринн Николая Грешилова?

Совсем недавно, через сайт Хамовнического районного суда Москвы редакция узнала о существовании судебного спора с участием почетного гражданина Орловской области Николая Грешилова.

Бизнесмен, построивший в Орле крупную торгово-развлекательную сеть и отошедший от дел в 2019 году, в июле 2021 года заключил договор инвестиционного страхования жизни. Однако вместо выгоды получил замороженные активы. Ответчиками в суде выступают Россельхозбанк и РСХБ-Страхование жизни. Интересы Николая Грешилова в суде представляет юрист, Андрей Шульга, к которому мы обратились за комментарием.

«Договор инвестиционного страхования жизни, позволяющий застраховать себя от рисков и одновременно получить доход, был заключен на два года. Страховая премия – 69,99 млн рублей. Инвестиционная корзина – обыкновенные акции следующих эмитентов: TSLA UW, MSTR UW, NVDA UW, AMD UW, SQ UN. Однако РСХБ-Страхование жизни посчитало, что вправе самостоятельно определять, какие финансовые активы приобретать: на все средства купили производные финансовые инструменты, о которых, как утверждает Николай Грешилов, в договоре не было ни слова. Вместо восьми выплат страховой суммы и дополнительного инвестиционного дохода страхователь получил только две. В ходе судебного заседания в октябре 2023 года РСХБ-Страхование жизни проинформировало, что международной системой Euroclear приостановлены операции по выплате дохода по ценным бумагам, что повлекло отсутствие дополнительного инвестиционного дохода. Акции же иностранных компаний, на которые рассчитывал Грешилов, подписывая договор, до недавнего времени продолжали торговаться на Санкт-Петербургской бирже. Подмену «стратегии инвестирования» Николай Грешилов посчитал обманом и обратился в суд. Если бы он был уведомлен, что на его средства будут приобретены не акции американских компаний, то отказался бы от вложений. Он просит признать договор недействительным, как заключенным под влиянием обмана. Следующее судебное заседание назначено на 30 ноября».

Отметим, в Хамовнический районный суд было подано несколько исков о защите прав потребителей – из договоров с финансово-кредитными учреждениями, где ответчиком выступает РСХБ-Страхование жизни. Есть аналогичные разбирательства и в других регионах. Например, в Вологодской области истец добилась признания договора ИСЖ недействительным. РСХБ-Страхование жизни не удалось оспорить решение в кассационном суде. Примечательно, что еще в 2019 году Центральный Банк России посчитал необходимым выступить с информационным письмом в связи с выявлением фактов недобросовестных практик при оказании агентами и брокерами услуг по заключению договоров инвестиционного страхования жизни в части предоставления неполной и недостоверной информации о ключевых характеристиках ИСЖ, а также о рисках. Банк России разработал концепцию по совершенствованию регулирования ИСЖ, что должно было остановить рост недобросовестных продаж данного продукта.

ИА “Орелград”