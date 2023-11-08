На Орловщине выполнен план по «земским фельдшерам»

Однако запланированное число «земских докторов» пока не найдено.

Свежие новости о реализации данных программ сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. Как рассказали областные власти, в 2023-м году число «земских фельдшеров» увеличилось на 15 человек. Число «земских докторов» – на столько же.

«Все участники текущего года уже получили единовременные выплаты. Для врачей они составляют от одного до полутора миллионов рублей. Для фельдшеров – от 500 до 750 тысяч», – утверждают в депздраве.

Новые фельдшеры пришли работать в Глазуновскую, Залегощенскую, Колпнянскую, Ливенскую, Новосильскую, Новодеревеньковскую, Свердловскую и Шаблыкинскую ЦРБ. Врачи пополнили штат Болховской, Глазуновской, Мценской, Нарышкинской, Новодеревеньковской и Плещеевской районных больниц.

Однако ранее сообщалось, что в текущем году к участию в программах планируется привлечь 38 человек – 15 фельдшеров и 23 доктора. Соответственно, план по «земским докторам» за менее чем два месяца до Нового года остаётся невыполненным.

ИА «Орелград»