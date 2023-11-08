В Орловской области осталось благоустроить один двор

Речь об объектах, которые приводят в порядок по нацпроекту.

О текущей ситуации с благоустройством дворовых территорий и общественных пространств в интервью для «Центра управления регионом» рассказал Сергей Латынин, глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

По его словам, в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (входящей в нацпроект «Жильё и городская среда») планировалось отремонтировать 91 двор. Эта работа уже сделана. Однако благодаря сэкономленным средствам в программу дополнительно включили ещё один двор, который находится во Мценске. Здесь работы пока не сданы и не приняты.

Также Латынин напомнил, что в программу вошли ещё 48 общественных территорий, семь объектов, победивших на федеральном конкурсе по благоустройству малых городов в минувшем году, а также ещё два объекта, запланированных на 2022-й, но незавершённых в положенный срок. Чиновник уточнил, что к последней категории относятся парк Шеншиных под Мценском и «Васильковая гавань» в Новосиле.

Оба эти объекта уже сданы. Однако ситуация с другими территориями и объектами, включёнными в программу, может быть не такой радужной. По крайней мере, данный вопрос обсуждался на совещании с главами муниципальных образований. Тогда выяснилось, что из семи победителей конкурса у четырёх имеются отставания от графика освоения средств.

Кроме того, в Орле продолжают ремонтировать два «куста» из примерно сорока дворов – уже не в рамках нацпроекта, а по отдельному плану с отдельным финансированием. Их приёмка запланирована на 1 декабря текущего года.

ИА «Орелград»