Орловский суд заменил липчанину принудработы на срок

Его признали виновным в грабеже.

Также житель Липецкой области осуждён по статье 325 (похищение или повреждение документов). Первоначальный приговор вынес Колпнянский районный суд Орловской области.

Было установлено, что в марте текущего года мужчина вступил в сговор ещё с одним лицом и совершил хищение из квартиры их общего знакомого. «Добычей» стало не только имущество хозяина, но и некоторые из его документов, в том числе, паспорт.

Когда подельники покидали квартиру, то у подъезда столкнулись с обокраденным орловцем. Тот потребовал вернуть ему документы и вещи, но преступники предпочли скрыться. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело, возбуждённое в отношении подельника липчанина, выделили в отдельной производство. Что касается жителя Липецкой области, то Колпнянский районный суд приговорил его к трём годам принудительных работ (с удержанием 10% заработной платы в счёт государства), а также к штрафу в 40 тысяч рублей.

Однако обвинение не согласилось с таким приговором и направило дело на обжалование. Областной суд ужесточил наказание. Он оставил штраф в силе, но заменил принудительные работы на реальный срок лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина проведёт там 2 года и 2 месяца, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»