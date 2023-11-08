Орёл начнут украшать к Новому году с 1 декабря

8.11.2023 | 14:43 Новости, Общество

Об этом заявили в областном правительстве.

Фото: ИА “Орелград”

Губернатор Андрей Клычков провёл специальное совещание с руководителями силовых структур Орловской области. Основной темой стало обеспечение безопасности граждан в период новогодних праздников.

Клычков отметил, что для выполнения данной цели необходимо подготовить все силы и средства. «Прошу сориентировать личный состав на эти мероприятия», – подчеркнул губернатор.

Также на встрече стало известно, что монтаж праздничных конструкций, посвящённых Новому году и Рождеству, планируется начать с 1 декабря. «В первую очередь – в Орле», – отметил Клычков.

В свою очередь, руководители силовых структур отчитались о текущей обстановке на территории Орловской области и охарактеризовали её как стабильную. Также Клычков поблагодарил орловских правоохранителей за помощь в организации и проведении праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства и годовщине Октябрьской революции.

ИА «Орелград»


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