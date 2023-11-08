Орловские налоговики объяснили сохранение 170 рабочих мест

Сохранить их помогла площадка реструктуризации долга.

Управление ФНС России по Орловской области рассказало о текущих результатах работы площадки реструктуризации долга. Она заработала 1 апреля 2022 года. Площадка расположена на базе Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по управлению долгом. Как объясняют специалисты, это то виртуальное место, где должники и кредиторы могут урегулировать вопрос с задолженностью. В роли помощника и посредника при этом выступает ФНС, специалисты которой помогают сторонам найти оптимальный путь урегулирования. Судя по статистике, площадка оказалась востребованной и уже принесла полезные результаты.

«В текущем году в Орловской области принято семь положительных решений о предоставлении отсрочки и рассрочки по уплате налоговых платежей, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФНС России. – В том числе двум налогоплательщикам региона представлено право на рассрочку на площадке реструктуризации долга, что помогло сохранить более 170 рабочих мест и оказать помощь в восстановлении платежеспособности налогоплательщикам с суммой задолженности 121,4 миллиона рублей».

В ведомстве подчеркивают, что основная цель проекта заключается в помощи бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию. В числе прочего площадка помогает ему восстановить свою платежеспособность и избежать возможного банкротства. Обратиться на площадку могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Сервис позволяет не только проанализировать возможности реструктуризации долга и выбрать оптимальный способ его урегулирования, но и ускорить подготовку документов для реструктуризации долга.

Кроме того, на площадке можно наладить диалог с кредиторами, которые не заинтересованы в реструктуризации задолженности. Кстати, способов урегулирования долга предусмотрено несколько: рассрочка или отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; мировое соглашение; отлагательные меры взыскания; координация действий в банкротстве. Специалисты рекомендуют обращаться на площадку в случае, если появилась угроза банкротства или накопился долг перед бюджетом или иными кредиторами. Подать заявку можно в режиме онлайн.

ИА «Орелград»