Областную схему обращения с отходами скорректируют

Проект соответствующего приказа уже подготовлен и проходит общественное обсуждение.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области подготовил проект приказа об очередном внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Напомним, что эта схема в соответствии с требованиями федерального законодательства впервые была утверждена в Орловской области в 2019 году. С тех пор она не раз корректировалась, в том числе по решениям судов.

Вот и в данном случае основанием для актуализации схемы стал прошедший процесс. Как следует из пояснительной записки департамента, решением суда от 18 августа 2020 года приложение В1 «Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2019-2029 годы)» территориальной схемы признано недействительным в части включения в него предприятия ООО «Экополис». Таким образом, на текущую дату имеются нераспределннные потоки отходов по Глазуновскому, Дмитровскому, Знаменскому, Колпнянскому, Кромскому, Малоархангельскому, Покровскому, Свердловскому, Сосковскому, Троснянскому, Урицкому, Хотынецкому и Шаблыкинскому районам, Северному и Советскому районам города Орла, а также части Железнодорожного района и Орловского муниципального округа.

«В настоящее время от ООО «Экополис» поступила заявка на ввод мощностей объекта и распределение потоков, – говорится в пояснительной записке. – На основании пункта 30 Правил, включение новых мощностей в территориальную схему предполагает корректировку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, по Орловской области». Поэтому было принято решение о корректировке территориальной схемы. В настоящий ммоент проект приказа проходит процедуру общественного обсуждения, ознакомиться с ним можно на официальном портале Орловской области.

Согласно официальным данным, в основу территориальной схемы заложен механизм управления региональной системой обращения с ТКО, основанный на приоритетных направлениях государственной политики в области обращения с отходами. Таковыми в самой схеме названы: предотвращение образования отходов и их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду; сокращение образования отходов и снижение класса их опасности в источниках их образования; исключение несанкционированного размещения отходов; минимизация отходов захоронения; максимизация вовлеченности ТКО в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов и энергии.

Также в регионе поставлены задачи по комплексной обработке ТКО, экологически безопасном обезвреживании отходов, достижению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при размещении отходов, непригодных для утилизации, ликвидация бесхозных объектов размещения ТКО, рекультивации и восстановлении земель, на которых захоранивались отходы производства и потребления.

ИА «Орелград»