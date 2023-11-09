90 тысяч орловских льготников могут остаться без лекарств

9.11.2023 | 17:52 Медицина, Новости

Это те, кто живёт в «чернобыльской зоне».

Фото: ИА «Орелград»

О проблеме сообщает «Орёлтаймс». Вследствие изменений в федеральном законодательстве, с 1 октября текущего года граждане, которые проживают в зонах, официально пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, и получают соответствующие ежемесячные социальные выплаты, лишились права получать ещё и бесплатные лекарства.

Впрочем, такой льготник может подать заявление об отказе от выплаты в пользу возвращения своего права на «бюджетные» препараты. Очевидно, что большинство жителей Орловщины поступят именно так, потому что фактические расходы на приобретение этих лекарств, как правило, значительно выше размеров «чернобыльских» компенсаций.

Загвоздка состоит в том, что если такое заявление подано после 1 октября, то оно «вступит в силу» лишь через год. А это значит, что в течение 12 месяцев гражданину придётся покупать себе лекарства за собственный счёт.

Такое финансовое бремя может оказаться непосильным для многих орловцев. Издание оценивает их число примерно в 90 тысяч человек.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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