Туалет в Орле в сквере Семьи обещают построить к 10 декабря

9.11.2023 | 16:28 Новости, Общество

Работами занимается ООО «Спектр-НН».

Фото: пресс-служба администрации Орла

Соответствующий контракт заключён в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и муниципальной программы «Территориально-пространственное развитие центра города Орла».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, туалет будет платным – с возможностью как наличного, так и безналичного расчёта. Здесь будет три отдельных секции – для мужчин, для женщин и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно техническим условиям контракта, в туалете должно быть четыре отдельных кабины – каждая с независимым входом и электромеханическим замком, а также техническое помещение. Также здесь должны оборудовать освещение, вытяжную вентиляцию, терминал для оплаты услуг.

«Срок исполнения контракта — до 10 декабря». – напомнил начальник Муниципального казённого учреждения «Объединённый муниципальный заказчик» Максим Лобов.

Кроме того, у туалета будет определённый внешний вид – в контакте оговорено, что он должен соответствовать общегородским дизайнерским направлениям.

ИА «Орелград»


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