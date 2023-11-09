Туалет в Орле в сквере Семьи обещают построить к 10 декабря

Работами занимается ООО «Спектр-НН».

Соответствующий контракт заключён в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и муниципальной программы «Территориально-пространственное развитие центра города Орла».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, туалет будет платным – с возможностью как наличного, так и безналичного расчёта. Здесь будет три отдельных секции – для мужчин, для женщин и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно техническим условиям контракта, в туалете должно быть четыре отдельных кабины – каждая с независимым входом и электромеханическим замком, а также техническое помещение. Также здесь должны оборудовать освещение, вытяжную вентиляцию, терминал для оплаты услуг.

«Срок исполнения контракта — до 10 декабря». – напомнил начальник Муниципального казённого учреждения «Объединённый муниципальный заказчик» Максим Лобов.

Кроме того, у туалета будет определённый внешний вид – в контакте оговорено, что он должен соответствовать общегородским дизайнерским направлениям.

ИА «Орелград»