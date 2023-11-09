В Орле у школы посадили росток Тургеневского дуба

Сегодня отмечается 205-летие писателя.

Росток того самого дуба, который помнил Тургенева, появился у школы №24. Считается, что писатель посадил его в возрасте 13 лет. Теперь легендарное дерево продолжит существовать у здания образовательного учреждения, названного в его честь. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Кроме того, в связи с сегодняшним юбилеем вышел в свет фотоальбом, названный тургеневской строкой «Мне моя Русь дороже всего на свете…». Книга посвящена родовому «гнезду» писателя – «Спасскому-Лутовиново».

Это любопытное издание, которое содержит не только фотографии, но и аудио- и видеоконтент. Наведя смартфон на QR-код, читатель сможет ознакомиться с тематическими роликами и записями. Альбом издал старейший сотрудник музея-заповедника, фотохудожник Юрий Зуев.

Также вечер, посвящённый Тургеневу, прошёл в музее писателей-орловцев. Перед этим ценители литературы и культуры возложили цветы к мемориальной доске, установленной на месте, где стоял дом, в котором родился классик.

ИА «Орелград»