Медицинское облучение населения измерили в Орловской области

Ситуацию специалисты называют благополучной и стабильной.

В Орловской области ежегодно проводится более 1,3 миллиона диагностических рентгенорадиологических процедур, при этом в среднем на человека в год приходится, как и в целом по РФ, – по 1,8 процедуры. Такие данные привели в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Его специалисты ежегодно в плановом режиме оценивают радиационную безопасность населения при проведении рентгенорадиологических процедур в медучреждениях.

«Средняя индивидуальная доза на одну медицинскую процедуру в 2022 году составила 0,35 мЗв/год при 0,52 мЗв/год в 2021 году (0,5 мЗв/год по РФ), – пояснили в ведомстве. – Наибольший вклад в коллективную дозу облучения пациентов в 2022 году внесли: компьютерная томография – 71,37 процента (в 2021 году – 64,83 процента), рентгенографические исследования – 15,04 процента (в 2021 году – 11,71 процента) и радионуклидные исследования – 7,43 процента (в 2021 году – 0,31 процента)».

В Управлении Роспотребнадзора добавили, что в целом вклад медицинских источников ионизирующего излучения в суммарную среднегодовую дозу сохраняет стабильность на протяжении последних 7-и лет и держится на уровне 21-23,5 процента. Исключение составил только 2021 год, когда показатель вырос до 32,6 процента. Однако это было вызвано объективными обстоятельствами, специалисты связывают рост показателя с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно официальным данным, радиационная обстановка в Орловской области за последние 5 лет существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной. Ни в одном из районов области радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения. С 1998 года в регионе проводят радиационно-гигиеническую паспортизацию. Она позволяет оценить основные показатели радиационной обстановки и провести сравнительный анализ, дать оценку доз облучения населения от всех основных источников и воздействия радиационного фактора а здоровье населения, определить наиболее значимые направления снижения доз облучения граждан.

Результаты паспортизации последних лет показывают, что в структуре коллективных доз облучения ведущее место занимают природные и медицинские источники. На долю остальных источников приходится всего 0,6 процента. Превышение основных дозовых пределов на территории Орловской области не отмечено. Средние индивидуальные годовые эффективные дозы медицинского персонала не превышают основные пределы доз, регламентированных нормами радиационной безопасности (20 м3в для персонала группы А, 5 м3в для персонала группы Б).

ИА «Орелград»