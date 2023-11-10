Орловцы увеличили расходы на покупки

Жители региона оставили в магазинах на 9% больше денег, чем годом ранее.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области оборот розничной торговли в январе-сентябре 2023 года сложился в сумме 139,3 миллиарда рублей, или 101,8 процента в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года. В сентябре текущего года в розницу в регионе было реализовано различных товаров на общую сумму 16,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это оказалось на 9 процентов больше расходов, зафиксированных в сентябре прошлого года.

«Оборот розничной торговли на 97,1 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, – сообщает Орелстат. – Доля розничных рынков и ярмарок – 2,9 процента (в январе сентябре 2022 года – 97,2 процента и 2,8 процента соответственно)».

В структуре оборота розничной торговли в отчетном периоде времени 47,6 процента приходилось на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия. Таким образом, доля непродовольственных товаров составила 52,4 процента. По сравнению с январем-сентябрем 2022 года продажи товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличились на 2,3 процента, второй – на 1,4 процента.

«Оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2023 года сложился в сумме 197,8 миллиарда рублей, или 114 процентов в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, – добавили в Орелстате. – Субъектами малого предпринимательства сформировано 36 процентов оборота оптовой торговли».

ИА «Орелград»