Пожароопасный сезон официально отменен на Орловщине

Соответствующее распоряжение издал губернатор.

Глава Орловской области Андрей Клычков признал утратившим силу постановление правительства от 20 марта 2023 года «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Орловской области и утверждении перечня населенных пунктов и территорий организаций отдыха детей и их оздоровления Орловской области, подверженных угрозе лесных пожаров». Как следует из преамбулы документа, решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и снижением класса пожарной опасности на территории региона.

Поясним, что пожароопасный сезон объявляется властями в целях организации контроля за обстановкой, связанной с лесными пожарами, повышения уровня пожарной безопасности лесов, а также предотвращения распространения лесных пожаров и других ландшафтных и природных пожаров на населенные пункты и лесные лагеря. В этом году в Орловской области начало пожароопасного сезона было установлено с 3 апреля. В перечень населенных пунктов Орловской области, подверженных угрозе лесных пожаров, было включено семь поселков, сел и деревень на территории Глазуновского, Дмитровского, Знаменского, Хотынецкого районов.

В перечень организаций, подверженных риску, были включены Детские оздоровительно-образовательные (профильные) центры «Елочка»в Болховском районе, «Сосновый бор» в Дмитровском районе и «Солнечный» в Кромском районе. Главному управлению МЧС России по Орловской области было рекомендовано обращать особое внимание на противопожарное состояние включенных в перечни населенных пунктов и организаций отдыха детей, а также проводить профилактическую работу в жилом секторе.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время расчет классов пожарной опасности на территории Орловской области не проводится. По оперативным данным ГУ МЧС, с начала текущего года в регионе зарегистрировано 3088 пожаров, в результате которых погибли 35 человек, были травмированы 29 человек, а 58 человек удалось спасти.

ИА «Орелград»