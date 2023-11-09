На Орловщине всё же введут доплату для водителей «Скорых»

Об этом рассказал губернатор.

Андрей Клычков озвучил новость во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Приняли решение начислять водителям автомобилей скорой помощи Бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» премию в размере 3500 рублей в месяц за фактически отработанное время, начиная с октября по декабрь 2023 года», – заявил Клычков.

Средства на выплату будут брать из фонда Обязательного медицинского страхования. Решение принято в связи с официальным изменением подушевого норматива на финансирование работников «Скорой помощи».

Кроме того, губернатор сообщил, что, начиная с февраля этого года, около 4500 орловских медиков получили другую социальную выплату. Она начисляется не только работникам «Скорой помощи», но и сотрудникам районных больниц, а также всем другим, кто трудится в первичном звене здравоохранения.

Напомним, что вопрос о надбавке для водителей «Скорых» поднимался несколько эфиров назад. Однако тогда Департамент здравоохранения ответил, что введение такого поощрения в нашем регионе пока не планируется.

ИА «Орелград»