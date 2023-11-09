В Орле на Комсомольской посадили ещё 20 клёнов

Об этом сообщили в мэрии.

Деревья высадили у домов №320 и №334. Это именно остролистные клёны. Деревья усилят «зелёный фонд» улицы в рамках компенсационной высадки. Напомним, что на этом отрезке Комсомольской (между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе) ещё не завершено масштабное благоустройство, в ходе которого была вырублена часть здешних зелёных насаждений.

Работы выполняют специалисты питомника декоративных растений «Экотон». Как сообщает пресс-служба администрации Орла, растения, посаженные осенью, начинают своё развитие с наступлением тепла, поэтому им не требуется дополнительное время на адаптацию.

«Рекомендуется сажать деревья только после окончания вегетации, в период покоя. Озеленение улицы Комсомольской продолжается», – отметили в «Экотоне».

Ранее сообщалось, что на улице должны появиться саженцы трёх культур: липы разнолистной, клёна остролистного и черемухи «Маака». При этом клёны должны украсить Комсомольскую равномерно вдоль всего благоустроенного отрезка улицы.

ИА «Орелград»