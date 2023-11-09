В Орле с остановки украли лавочку

9.11.2023 | 11:16 Новости, Происшествия

Об этом стало известно из соцсетей.

Фото: www.google.com/maps

Инцидент «всплыл» во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Одна из пользовательниц, обращаясь к властям, написала в комментариях о проблеме.

«На остановке на улице Герцена убрали лавочку… Теперь ни присесть, ни поставить сумку не на что. Верните, пожалуйста, лавочку на место», – высказалась женщина.

Ей ответили с официального аккаунта администрации Орла: «К сожалению, указанную лавочку на остановке украли. Установка новой запланирована на следующий год».

Судя по всему, речь идёт об остановке, которая находится в самом начале улицы, рядом с поворотом с Московской. На снимках с «Яндекса» и Google эту лавочку можно хорошо разглядеть.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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