В Орле узаконили фальшфасады

Требования к заграждениям установлены обновленными правилами благоустройства.

В «Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел» внесены очередные изменения. Так, депутаты горсовета согласовали предложенный мэром проект, которым правила были дополнены пунктом 2.8.12. Он вводит понятие «фальшфасад» – это конструкция, устанавливаемая на фасаде объектов капитального строительства на время проведения работ по строительству, реконструкции, реставрации, текущему и капитальном ремонту, отделке и окраске фасадов зданий, строений, сооружений с изображением на строительной или баннерной сетке фасада здания, на котором планируется проведение вышеуказанных работ».

Еще один дополнительный пункт конкретизирует правила применения фальшфасадов и строительных сеток. Они устанавливаются на фасадах объектов капитального строительства, выходящих на улицы и площади в зоне исторической застройки города Орла, а также на магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и магистральные улицы районного значения, на период их строительства, реконструкции, реставрации, текущего и капитального ремонта, отделки и окраски фасадов.

В обычном случае должны быть размещены строительные сетки. А в случаях проведения указанных работ сроком более шести месяцев (либо приостановления работ) должны устанавливаться фальшфасады. Исключение сделано для жилых зданий, используемых для проживания граждан. В случаях проведения работ на фасадах объектов культурного наследия, фальшфасады должны быть размещены независимо от места расположения данных объектов.

Кроме того, они должны устанавливаться в случае, если у объекта капитального строительства, не являющегося многоквартирным домом: деформирован фундамент, цоколь или отмостка; имеются горизонтальные и вертикальные сквозные трещины в стенах; имеется прогиб, нарушение покрытия кровли или она отсутствует; деформированы перекрытия или они отсутствуют; нет заполнения дверных и оконных проемов объекта капитального строительства и в течение 3 месяцев с момента выявления не менее трех вышеуказанных условий не проведены работы по их устранению.

Фальшфасад должен быть размещен на фасаде объекта капитального строительства до начала проведения соответствующих работ, независимо от места расположения объекта. Все решения по устройству ограждения в виде строительных сеток и фальшфасада должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам и обеспечивать безопасность их установки и эксплуатации. Ответственность за исполнение данного пункта возлагается на владельца, правообладателя объекта.

ИА «Орелград»